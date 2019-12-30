ЧТПЗ завершил отгрузку ТБД в Туркменистан

Группа ЧТПЗ поставила свыше 150 тыс. тонн труб для строительства магистрального газопровода TAPI (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия). Об этом говорится в сообщении Челябинского трубопрокатного завода.

Заказчиком контракта выступил государственный концерн "ТуркменГаз". Трубы диаметром 1422 мм с наружным антикоррозионным покрытием из стали класса прочности Х70 предназначены для прокладки линейной части газопровода TAPI по территории Туркменистана.

Реализация проекта способствовала успешному закрытию сложной сделки с использованием исламских финансовых инструментов с подтверждением обязательства оплаты продукции на сумму более 200 млн долл. между Сбербанком РФ, Islamic Development Bank и Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

"Отмечу, что за последние годы это крупнейшая поставка труб в Туркменистан среди производителей СНГ и мы видим дальнейшие перспективы успешного сотрудничества на этом рынке", – заявил коммерческий директор группы ЧТПЗ Денис Приходько.

TAPI – магистральный газопровод протяженностью 1814 км и пропускной способностью около 33 млрд м3 газа в год. Реализация проекта позволит поставлять природный газ из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию.

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