Китай резко повысил импорт никелевой руды

Поставки никелевой руды из Индонезии в Китай за ноябрь выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., до 3,33 млн т., по данным таможенной администрации КНР.

Рекордный показатель связан со стремлением китайских компаний увеличить закупки, чтобы создать хоть какие-то запасы перед вступлением в силу запрета на экспорт руды никелевой из Индонезии с 1 января 2020 г.

Правительство Индонезии в октябре уже вводило мораторий на экспорт никелевой руды, но затем сняло его для некоторых компаний. Тем не менее, в ноябре поставки сократились более чем на 25% по сравнению с сентябрем, до 2,7 млн т.

Всего за 11 мес. Индонезия экспортировала 29,34 млн т. сырой руды, используемой для производства никелевого чугуна (чернового ферроникеля).

Большую часть данного сырья китайские компании закупают на Филиппинах, однако качество филиппинской руды ниже. В ноябре поставки в Китай с данного направления снизились на 2,4%, до 2,48 млн т. в годовом сравнении.

Из-за запрета на экспорт руды из Индонезии китайцам приходится увеличивать закупки никелевого чугуна. В ноябре объем его поставок из Индонезии вырос в 2,5 раза, до 229 тыс. т.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...