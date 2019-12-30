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Китай резко повысил импорт никелевой руды
30.12.19 11:58
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Поставки никелевой руды из Индонезии в Китай за ноябрь выросли в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., до 3,33 млн т., по данным таможенной администрации КНР.
Рекордный показатель связан со стремлением китайских компаний увеличить закупки, чтобы создать хоть какие-то запасы перед вступлением в силу запрета на экспорт руды никелевой из Индонезии с 1 января 2020 г.
Правительство Индонезии в октябре уже вводило мораторий на экспорт никелевой руды, но затем сняло его для некоторых компаний. Тем не менее, в ноябре поставки сократились более чем на 25% по сравнению с сентябрем, до 2,7 млн т.
Всего за 11 мес. Индонезия экспортировала 29,34 млн т. сырой руды, используемой для производства никелевого чугуна (чернового ферроникеля).
Большую часть данного сырья китайские компании закупают на Филиппинах, однако качество филиппинской руды ниже. В ноябре поставки в Китай с данного направления снизились на 2,4%, до 2,48 млн т. в годовом сравнении.
Из-за запрета на экспорт руды из Индонезии китайцам приходится увеличивать закупки никелевого чугуна. В ноябре объем его поставок из Индонезии вырос в 2,5 раза, до 229 тыс. т.
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В январе-сентябре 2019 года на мировом рынке никеля был зарегистрирован дефицит в 66,9 тыс. тонн (в 2018 году - 102,9 тыс. тонн). Производство рафинированного никеля составило за 9 месяцев 1741,6 тыс. тонн, спрос - 1808,4 тыс. тонн, говорится в материалах Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS).
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