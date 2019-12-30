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В Бангладеш запускают новый электрометзавод
30.12.19 11:21
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Бангладешская компания GPH Ispat 8 января начнет промышленную выплавку стали на своем новом мини-заводе в районе г.Читтагонг на юго-востоке страны.
Оборудование для предприятия поставила австрийско-японская компания Primetals Technologies. На предприятии GPH Ispat установлена новейшая электродуговая печь Quantum, которую Primetals ранее поставляла только по одному заказу в Мексику.
В данной электропечи можно получать из металлолома сталь с содержанием примесей менее 1%. Металлургические предприятия Бангладеш используют индукционные печи, дающие загрязненность 6-10%.
На новом заводе будет действовать замкнутая система оборота воды, позволяющая полностью избежать вредных сбросов. Производственная мощность завода составляет 840 тыс. т. в год.
Он будет выпускать арматуру и широкий сортамент фасонного проката для национальной строительной отрасли. Инвестиции в проект составили около 284 млн долл. Порядка 70% финансирования предоставлено двенадцатью местными и зарубежными банками. Кроме того, GPH Ispat провела эмиссию прав на акции.
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