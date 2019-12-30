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Нацбанк установил рекорд по скупке валюты

30.12.19 10:40
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Национальный банк Украины в 2019 г. купил на межбанковском валютном рынке 8,46 млрд долл. и продал 0,53 млрд долл., пополнив свои международные резервы на 7,93 млрд долл. 

Согласно данным НБУ, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – 1,56 млрд долл., в том числе 730 млн долл. – на первом с ноября 2018 г. валютном аукционе. 

В то же время центробанк указал, что на этой неделе он также провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривны, продав 50 млн долл. 

Напомним, официальный курс гривны в 2019 г. укрепился на 14,5% к доллару - до 23,6862 грн./долл. и на 16,7% к евро, до 26,422 грн./евро. Котировки на закрытии межбанка 27 декабря установились на уровне 23,74-23,79 грн./долл.

МинПром

 

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