Нацбанк установил рекорд по скупке валюты

Национальный банк Украины в 2019 г. купил на межбанковском валютном рынке 8,46 млрд долл. и продал 0,53 млрд долл., пополнив свои международные резервы на 7,93 млрд долл.

Согласно данным НБУ, рекордный объем валюты был приобретен в последнюю неделю года – 1,56 млрд долл., в том числе 730 млн долл. – на первом с ноября 2018 г. валютном аукционе.

В то же время центробанк указал, что на этой неделе он также провел и первые с середины октября этого года интервенции в поддержку гривны, продав 50 млн долл.

Напомним, официальный курс гривны в 2019 г. укрепился на 14,5% к доллару - до 23,6862 грн./долл. и на 16,7% к евро, до 26,422 грн./евро. Котировки на закрытии межбанка 27 декабря установились на уровне 23,74-23,79 грн./долл.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...