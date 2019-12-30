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Коболев рассказал о переговорах с Газпромом
30.12.19 10:24
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На переговорах в Вене продолжается работа над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и российским госконцерном ОАО "Газпром".
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в соцсети. Также стороны обсуждают организацию транзита между компаниями, а именно условия прокачки газа через Украину на следующие 5 лет.
Кроме этого, происходит согласование мирового соглашения, которым определяются урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 г. "Над этим соглашением идут активные дискуссии о принципах и гарантиях", - отметил глава НАК.
Он уточнил, что на этих переговорах не обсуждается вопросы судебных исков по захвату активов компании в оккупированном Крыму, обязательность прямых закупок "Нафтогаза" у россиян, штрафы Антимонопольного комитета Украины и "долг Януковича".
"Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", - сообщил А.Коболев. По его словам, украинская сторона готова отказаться от своих претензий только в обмен на что-то равноценное.
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Украина решила отказаться от арбитражного разбирательства с Россией на 12,2 млрд долл., чтобы заключить новое соглашение по газу, поскольку выигрыш дела был только потенциальным и через 3-5 лет. Решение властей пойти на такие уступки в колонке для ЭП объяснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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