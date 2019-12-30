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Коболев рассказал о переговорах с Газпромом

30.12.19 10:24
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На переговорах в Вене продолжается работа над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и российским госконцерном ОАО "Газпром".  

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в соцсети. Также стороны обсуждают организацию транзита между компаниями, а именно условия прокачки газа через Украину на следующие 5 лет. 

Кроме этого, происходит согласование мирового соглашения, которым определяются урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 г. "Над этим соглашением идут активные дискуссии о принципах и гарантиях", - отметил глава НАК. 

Он уточнил, что на этих переговорах не обсуждается вопросы судебных исков по захвату активов компании в оккупированном Крыму, обязательность прямых закупок "Нафтогаза" у россиян, штрафы Антимонопольного комитета Украины и "долг Януковича". 

"Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", - сообщил А.Коболев. По его словам, украинская сторона готова отказаться от своих претензий только в обмен на что-то равноценное.  

МинПром

 

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