Коболев рассказал о переговорах с Газпромом

На переговорах в Вене продолжается работа над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и российским госконцерном ОАО "Газпром".

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в соцсети. Также стороны обсуждают организацию транзита между компаниями, а именно условия прокачки газа через Украину на следующие 5 лет.

Кроме этого, происходит согласование мирового соглашения, которым определяются урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 г. "Над этим соглашением идут активные дискуссии о принципах и гарантиях", - отметил глава НАК.

Он уточнил, что на этих переговорах не обсуждается вопросы судебных исков по захвату активов компании в оккупированном Крыму, обязательность прямых закупок "Нафтогаза" у россиян, штрафы Антимонопольного комитета Украины и "долг Януковича".

"Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет", - сообщил А.Коболев. По его словам, украинская сторона готова отказаться от своих претензий только в обмен на что-то равноценное.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...