Кабмин утвердил мировое соглашение с Газпромом

Кабинет министров Украины одобрил подписание НАК "Нафтогаз Украины" мирового соглашения с российским госконцерном ОАО "Газпромом" в рамках договоренностей на транзит газа из РФ в ЕС через Украину с 2020 г.

Соответствующее распоряжение опубликовано правительством. На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.

По данным СМИ, мировое соглашение касается урегулирования вопроса по штрафу и пене в 172 млрд грн., наложенных на "Газпром" за злоупотребление монопольным положением транзитера. Штраф был наложен Антимонопольным комитетом Украины.

Напомним, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа через Украину для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

В рамках достигнутых договоренностей "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 3 млрд долл. во исполнение решения стокгольмского арбитража, которое ранее российский госконцерн отказывался выполнять.

МинПром

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