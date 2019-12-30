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Кабмин утвердил мировое соглашение с Газпромом
30.12.19 09:54
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Кабинет министров Украины одобрил подписание НАК "Нафтогаз Украины" мирового соглашения с российским госконцерном ОАО "Газпромом" в рамках договоренностей на транзит газа из РФ в ЕС через Украину с 2020 г.
Соответствующее распоряжение опубликовано правительством. На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська.
По данным СМИ, мировое соглашение касается урегулирования вопроса по штрафу и пене в 172 млрд грн., наложенных на "Газпром" за злоупотребление монопольным положением транзитера. Штраф был наложен Антимонопольным комитетом Украины.
Напомним, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа через Украину для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.
В рамках достигнутых договоренностей "Газпром" перечислил "Нафтогазу" 3 млрд долл. во исполнение решения стокгольмского арбитража, которое ранее российский госконцерн отказывался выполнять.
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Украина решила отказаться от арбитражного разбирательства с Россией на 12,2 млрд долл., чтобы заключить новое соглашение по газу, поскольку выигрыш дела был только потенциальным и через 3-5 лет. Решение властей пойти на такие уступки в колонке для ЭП объяснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
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