Банкиры объяснили предновогоднее ослабление гривны

Укрепление курса гривны может возобновиться после новогодних праздников. Такое мнение высказали банкиры, опрошенные информагентством Интерфакс-Украина.

"Гривна уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 грн./долл., что соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. При сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его словам, смена длительного укрепления гривны на ослабление до трехнедельного минимума произошла под влиянием цейтнота участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, и со стартом рождественских каникул в Европе и США.

"Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме 700 млн долл. в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины", - сказал банкир.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что ослабление курса гривны носит ситуативный характер, поскольку нет ни фундаментальных, ни информационных причин для ослабления.

"Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и того факта, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, я склонен считать, что текущее ослабление гривны ситуативное", - сказал он.

М.Ребрик полагает, что если не будет негативной информационной подпитки, то с началом нового сезона размещений ОВГЗ и возврата на рынок нерезидентов велика вероятность возобновления ревальвационного тренда.

"На мой взгляд, ключевой драйвер текущего движения курса гривны - отложенные покупки и закрытие коротких спекулятивных позиций. Могу предположить, что участники рынка и население с учетом мощной ревальвации, которая длилась достаточно долго, ожидали каких-то сигналов о развороте: "ну она же не может укрепляться бесконечно", - сказал он.

По его мнению, таким сигналом послужили активные покупки валюты Национальным банком Украины в последнее время, которыми он защитил уровень 23,25-23,3 грн./долл.

"Ну и последняя капля – аукцион НБУ на 1 млрд долл. Думаю, эти события были восприняты многими, как признаки локального "дна", что и спровоцировало покупки, на которых курс доллара прошел вверх", - пояснил М.Ребрик.

Начальник управления казначейства "Банка Форвард" Наталья Шишацкая полагает, что после праздников ревальвационный тренд гривны возобновится.

"Учитывая дефицит бюджета, Минфин, скорее всего, продолжит размещение ОВГЗ на аукционах и в следующем году, а значит, приток валюты от нерезидентов под покупку госбумаг останется одним из основных факторов, влияющих на укрепление гривны", - сказала она.

Комментируя ситуацию на наличном валютном рынке, Н.Шишацкая отметила, что снижение курса гривны в последние дни обусловлено тем, что население сдает валюту под "финансирование" праздников, а также переводит валютные депозиты в гривневые, поскольку доходность по ним выше.

"Перед праздниками или длинными выходными всегда расширяется спрэд по курсам на наличном рынке. После праздников спрэд сузится, движение курса будет идентичным безналичному", - спрогнозировала она.

МинПром

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