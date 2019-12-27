Газпром заплатил Нафтогазу 2,9 млрд долл по решению Стогкольмского арбитража Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил перечисление "Газпромом" 2,918 млрд долл. во исполнение решения Стокгольмского арбитража.



"Да, Украина получила 2,918 млрд долл. от "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража", написал он в Facebook в пятницу вечером.



"Сегодняшний платеж "Газпрома" включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года", — говорится в пресс-релизе НАК.



В "Нафтогазе" отмечают, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующих контрактов с 1 января 2020 года.



Как сообщалось, подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.



В "транзитной" части пакета документов необходимо подписать межоператорское соглашение о присоединении сетей (interconnection agreement) между ОГТСУ и "Газпромом", а также договор между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на организацию транспортировки с последующим транспортным соглашением между НАК и ОГТСУ.



МинПром



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