Интерпайп первым в Украине оформил электронную товарно-транспортную накладную В декабре трубно-колесная компания "Интерпайп" оформила первую в стране электронную товарно-транспортную накладную (ТТН) через систему SmartSign. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.



"Этим мы сделали важный шаг к реальному построению бизнеса и государства "в смартфоне". Ранее любой груз должен был сопровождаться тремя товарно-транспортными накладными. Теперь появилась их электронная альтернатива с цифровой подписью",- говорится в сообщении.



Компания отмечает, что сегодня все данные вносятся и хранятся в центральной базе данных (ЦБД). И грузоотправитель, и грузополучатель пользуются единой системой. Пока что водителю еще нужна одна напечатанная ТТН на случай проверки груза в дороге. Но при переходе всех компаний на такую систему бумажные копии будут не нужны.



""Интерпайп" остается лидером цифровой трансформации в Украине. Мы внедряем проекты не только по диджитализации производственных процессов. Но и работаем над полным переходом на электронный документооборот. Сейчас в компании реализуется пилотный проект по внедрению модуля SmartSign. Уже в течение года мы планируем полностью отказаться от бумажных носителей при подготовке договоров или накладных", - прокомментировал директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов.



Как известно, ранее компания завершила на своем заводе "Интерпайп Нико Тьюб" проект по созданию системы управления складами готовой продукции с использованием диджитал-технологий.



МинПром



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