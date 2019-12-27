Минфин объяснил укрепление гривны

Рекордный экспорт зерновых был одним из основных факторов, повлиявших на укрепление курса гривны к доллару. Об этом говорится в декабрьском обзоре Министерства финансов Украины.

В свою очередь, укрепление курса способствовало замедлению инфляции потребительских цен в январе-ноябре.

Основными факторами, которые влияли на валютный рынок в январе-ноябре 2019 г., были рекордный экспорт урожая зерновых, снижение цен на газ, нефть и нефтепродукты и спрос на гривневые облигации внутреннего госзайма со стороны нерезидентов.

По данным Госстата, инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (1 июля 2019 – 30 июня 2020) по состоянию на 23 декабря поставили на внешние рынки 29,4 млн т зерна.

В 2018-2019 МГ аграрии экспортировали 49,7 млн т зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

МинПром

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