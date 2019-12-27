AHMSA построит новый коксохимзавод в Мексике

Крупнейший мексиканский стальной производитель Altos Hornos de Mexico (AHMSA) и китайская Beijing Shougang Co., Ltd. планируют инвестировать 330 млн долл. в строительство нового завода по производству кокса.

При этом 80% средств, необходимых для этого проекта, будут предоставлены Beijing Shougang через Китайскую корпорацию страхования экспорта и кредита для AHMSA.

Годовая мощность предприятия составит 1,2 млн т. AHMSA зарезервирует 16 га земли для строительства завода. Планов относительно сроков открытия нового завода в AHMSA в настоящее время не раскрывают.

Ранее Altos Hornos de Mexico объявила о новых планах расширения производства. Так, замена слябовой МНЛЗ №3 на оловном меткомбинате Monclova на севере страны позволит нарастить выпуск полуфабрикатов на 500 тыс. т в год. На этом же комбинате компания установит новую линию по производству жести мощностью 300 тыс. т в год.

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