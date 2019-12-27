Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

AHMSA построит новый коксохимзавод в Мексике

27.12.19 17:11
печать
размер текста:

Крупнейший мексиканский стальной производитель Altos Hornos de Mexico (AHMSA) и китайская Beijing Shougang Co., Ltd. планируют инвестировать 330 млн долл. в строительство нового завода по производству кокса. 

При этом 80% средств, необходимых для этого проекта, будут предоставлены Beijing Shougang через Китайскую корпорацию страхования экспорта и кредита для AHMSA.     

Годовая мощность предприятия составит 1,2 млн т. AHMSA зарезервирует 16 га земли для строительства завода. Планов относительно сроков открытия нового завода в AHMSA в настоящее время не раскрывают. 

Ранее Altos Hornos de Mexico объявила о новых планах расширения производства. Так, замена слябовой МНЛЗ №3 на оловном меткомбинате Monclova на севере страны позволит нарастить выпуск полуфабрикатов на 500 тыс. т в год. На этом же комбинате компания установит новую линию по производству жести мощностью 300 тыс. т в год. 

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Мексиканская Ahmsa объявила о планах расширения производства
24.06.2019
После того как США отменили стальные тарифы для мексиканских компаний, угроза введения специальных пошлин в "наказание" за пропуск иммигрантов в США была снята, а сенат Мексики первым ратифицировал новый торговый договор USMCA, ведущая национальная металлургическая компания Altos Hornos de Mexico (Ahmsa) объявила о новых планах расширения производства.
Posco в Мексике будет цинковать прокат для Ahmsa
18.04.2019
Южнокорейская металлургическая корпорация Posco заключило долгосрочное соглашение с ведущим мексиканским стальным производителем Altos Hornos de Mexico (Ahmsa). Об этом сообщили местные СМИ.
AHMSA возобновила завода работу после пожара
03.10.2017
Крупнейший мексиканский производитель стали Altos Hornos de México возобновил работу предприятия Mesta-Hitachi.
Ahmsa инвестирует в развитие стального производства
01.12.2016
Мексиканская металлургическая компания Ahmsa инвестирует 442 млн долл.
AHMSA будет поставлять железную руду в КНР
13.04.2013
Мексиканский сталепроизводитель Altos Hornos de Mexico заключил рамочное соглашение с китайской компанией "Xingxing Hanfang Mining Investment Co. Ltd." на поставку железорудного концентрата.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:59
Днепроспецсталь завершила ремонт прокатного стана
16:13
У BHP Group и Rio Tinto падает производство в Чили
15:48
Кабмин передал 530 предприятий на приватизацию
15:23
В ноябре прибыль китайских промпредприятий резко выросла
15:22
Бразильский выпуск полуфабрикатов упал на 12%
14:47
АМКР реконструировал мелкосортный стан № 250-4
14:20
Поставки руды в Китай за неделю упали на 9%
13:50
Криклий заверил, что законопроект об НКРТ уже на подходе
13:12
JSW Steel расширяется за счет новых приобретений
12:58
Украина сократила производство электроэнергии
12:38
Китай инвестирует 390 млрд долл. в инфраструктуру
12:23
Во Вьетнаме построят прокатный завод
11:52
Китайцы развивают выпуск проката из нержавейки в Юннани
11:19
Гончарук поручил закрыть нелегальные заправки
10:50
Глава ФГИУ рассказал о проблемах с приватизацией Центрэнерго
10:07
Украина и РФ договорились отозвать газовые иски с 1 января
09:56
В правительстве подсчитали ущерб от последних санкций РФ
09:44
НБУ за день купил на межбанке 700 млн долл.
09:29
В ноябре Китай увеличил экспорт нержавейки
08:51
США требуют, чтобы Мотор Сич не досталась китайцам
26.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!