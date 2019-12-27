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AHMSA построит новый коксохимзавод в Мексике
27.12.19 17:11
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Крупнейший мексиканский стальной производитель Altos Hornos de Mexico (AHMSA) и китайская Beijing Shougang Co., Ltd. планируют инвестировать 330 млн долл. в строительство нового завода по производству кокса.
При этом 80% средств, необходимых для этого проекта, будут предоставлены Beijing Shougang через Китайскую корпорацию страхования экспорта и кредита для AHMSA.
Годовая мощность предприятия составит 1,2 млн т. AHMSA зарезервирует 16 га земли для строительства завода. Планов относительно сроков открытия нового завода в AHMSA в настоящее время не раскрывают.
Ранее Altos Hornos de Mexico объявила о новых планах расширения производства. Так, замена слябовой МНЛЗ №3 на оловном меткомбинате Monclova на севере страны позволит нарастить выпуск полуфабрикатов на 500 тыс. т в год. На этом же комбинате компания установит новую линию по производству жести мощностью 300 тыс. т в год.
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После того как США отменили стальные тарифы для мексиканских компаний, угроза введения специальных пошлин в "наказание" за пропуск иммигрантов в США была снята, а сенат Мексики первым ратифицировал новый торговый договор USMCA, ведущая национальная металлургическая компания Altos Hornos de Mexico (Ahmsa) объявила о новых планах расширения производства.
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