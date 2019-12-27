Днепроспецсталь завершила ремонт прокатного стана

Планово-предупредительный ремонт прокатного стана "1050" проведен на запорожском электрометаллургическом заводе "Днепроспецсталь".

Для этого заводской объект останавливали на сутки, говорится в сообщении ДСС. Планово-предупредительный ремонт состоял из ремонта рамы рабочего рольганга перед и за обжимной клетью, работ по крепежу, обтяжке и ревизии узлов.

Работы разделили на механо- и электрочасти. Производились регламентные мероприятия по техническому обслуживанию манипулятора с кантователем.

Также производился ремонт роторных пил, сталкивателей, уборочных площадок, замена изношенных деталей роликов, восстановление соединительной муфты между синхронным двигателем и генератором ГПА 10500 заготовочной клети и другие работы.

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