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Днепроспецсталь завершила ремонт прокатного стана

27.12.19 16:59
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Планово-предупредительный ремонт прокатного стана "1050" проведен на запорожском электрометаллургическом заводе "Днепроспецсталь".  

Для этого заводской объект останавливали на сутки, говорится в сообщении ДСС. Планово-предупредительный ремонт состоял из ремонта рамы рабочего рольганга перед и за обжимной клетью, работ по крепежу, обтяжке и ревизии узлов.  

Работы разделили на механо- и электрочасти. Производились регламентные мероприятия по техническому обслуживанию манипулятора с кантователем.  

Также производился ремонт роторных пил, сталкивателей, уборочных площадок, замена изношенных деталей роликов, восстановление соединительной муфты между синхронным двигателем и генератором ГПА 10500 заготовочной клети и другие работы. 

МинПром

 

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