У BHP Group и Rio Tinto падает производство в Чили

Производство меди на крупнейшем в мире чилийском горно-металлургическом комбинате Escondida по итогам января-сентября сократилось из-за снижения качества руды.



Об этом говорится в сообщении австралийской горнодобывающей BHP Group.

За отчетный период добыча руды на Escondida снизилось на 8,4% до 870,97 тыс. т, производство медного концентрата – на 8,8%, до 689,21 тыс. т, катодной меди – на 6,7%, до 181,76 тыс. т.

Выручка комбината сократилась на 12%, прибыль – на 20%, до 1,1 млрд долл. Производство меди на Escondida в 2018 г. увеличилось после запуска третьей обогатительной фабрики и нового завода по опреснению воды.

BHP контролирует 57% в Escondida, австралийская горно-металлургическая корпорация Rio Tinto владеет долей в 30%.

МинПром

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