|
У BHP Group и Rio Tinto падает производство в Чили
27.12.19 16:13
печать
Производство меди на крупнейшем в мире чилийском горно-металлургическом комбинате Escondida по итогам января-сентября сократилось из-за снижения качества руды.
За отчетный период добыча руды на Escondida снизилось на 8,4% до 870,97 тыс. т, производство медного концентрата – на 8,8%, до 689,21 тыс. т, катодной меди – на 6,7%, до 181,76 тыс. т.
Выручка комбината сократилась на 12%, прибыль – на 20%, до 1,1 млрд долл. Производство меди на Escondida в 2018 г. увеличилось после запуска третьей обогатительной фабрики и нового завода по опреснению воды.
BHP контролирует 57% в Escondida, австралийская горно-металлургическая корпорация Rio Tinto владеет долей в 30%.
Материалы по теме
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
26.12.19