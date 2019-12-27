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У BHP Group и Rio Tinto падает производство в Чили

27.12.19 16:13
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Производство меди на крупнейшем в мире чилийском горно-металлургическом комбинате Escondida по итогам января-сентября сократилось из-за снижения качества руды.

Об этом говорится в сообщении австралийской горнодобывающей BHP Group. 

За отчетный период добыча руды на Escondida снизилось на 8,4% до 870,97 тыс. т, производство медного концентрата – на 8,8%, до 689,21 тыс. т, катодной меди – на 6,7%, до 181,76 тыс. т. 

Выручка комбината сократилась на 12%, прибыль – на 20%, до 1,1 млрд долл. Производство меди на Escondida в 2018 г. увеличилось после запуска третьей обогатительной фабрики и нового завода по опреснению воды. 

BHP контролирует 57% в Escondida, австралийская горно-металлургическая корпорация Rio Tinto владеет долей в 30%. 

МинПром

 

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