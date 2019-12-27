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В ноябре прибыль китайских промпредприятий резко выросла

27.12.19 15:23 , Steelland
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В прошлом году промышленный сектор Китая столкнулся с постоянным давлением: производители боролись со слабым спросом и торговыми прениями с Соединенными Штатами. Но недавние исследования активности предприятий указывают на зарождающееся восстановление в производственном секторе после ускоренных мер стимулирования Пекина по устойчивому росту.

Промышленная прибыль в ноябре выросла на 5,4% по сравнению с годом ранее до 593,9 млрд юаней (84,93 млрд долларов), сократив трехмесячный спад, так как производство и продажи ускорились, показали данные Национального бюро статистики (NBS) в пятницу. Это по сравнению с падением на 9,9% в октябре.

За январь-ноябрь промышленные предприятия заработали 5,61 трлн юаней, что на 2,1% меньше, чем годом ранее, но несколько лучше, чем падение на 2,9% за первые 10 месяцев.

Расширение произошло в основном за счет ускорения производства и продаж, в то время как цены снизились более медленными темпами, сказал Чжу Хонг, сотрудник статистического бюро в заявлении, опубликованном вместе с данными. Он предупредил, что текущий рост не может быть признаком устойчивого восстановления.

"Несмотря на то, что рост прибыли в ноябре стал положительным, мы должны видеть, что текущее понижательное давление на экономику все еще велико, и волатильность и неопределенность роста прибыли все еще существуют из-за множества факторов, таких как рыночный спрос и промышленные цены", - сказал он.

В ноябре прибыль государственных промышленных предприятий выросла на 0,6% по сравнению с годом ранее, изменив тенденцию к снижению со второй половины этого года, в то время как прибыль частного сектора также продемонстрировала значительное ускорение роста.

В секторах химической, нефтеперерабатывающей и сталелитейной промышленности в прошлом месяце сообщалось о восстановлении прибыли благодаря восстановлению рыночного спроса и росту цен.

"Мы ожидаем, что рост промышленного роста будет кратковременным, учитывая сильные сдерживающие факторы роста и все еще повышенную неопределенность на фоне торговой напряженности между США и Китаем, - отмечают аналитики Nomura в отчете после данных. - По нашему мнению, Пекин, вероятно, продолжит развертывать умеренные меры смягчения на фоне ограниченного политического пространства".

Оптимистичные показатели появляются на фоне неоднозначного восстановления промышленного производства на фоне широкой слабости спроса в стране и за рубежом.

Промышленное производство росло самыми быстрыми темпами за пять месяцев в ноябре на фоне ослабления военных действий с Вашингтоном, но экспорт продолжал колебаться в зоне сокращения.

Ранее в этом месяце Китай и Соединенные Штаты охладили свою 17-месячную торговую войну, объявив о заключении соглашения о первом этапе, которое позволит снизить некоторые американские тарифы в обмен на увеличение китайских закупок американской сельскохозяйственной продукции.

Аналитики говорят, что сделка может повысить экспортную активность Китая и корпоративные инвестиции в ближайшей перспективе, но его экономические перспективы будут по-прежнему поставлены под сомнение из-за слабого глобального роста.

МинПром

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