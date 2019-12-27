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Бразильский выпуск полуфабрикатов упал на 12%

27.12.19 15:22
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Производство стальных полуфабрикатов в Бразилии за ноябрь выросло на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 799 тыс. т., по данным Бразильского института стали IABr. 

Для сравнения: в октябре текущего года было произведено 625 тыс. т. слябов и заготовки, в сентябре – 670 тыс. т. В целом за 11 мес. показатель снизился на 11,7%, до 7,965 млн т. 

Напомним, металлургические предприятия Бразилии по итогам октября снизили производство стальных полуфабрикатов на 30,9% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 625 тыс. т. 

Как сообщалось ранее, металлургические предприятия Бразилии в октябре снизили экспорт стального сляба на 49% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 710 тыс. т, по данным бразильского Министерства развития, промышленности и внешней торговли. 

МинПром

 

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