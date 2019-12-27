|
Поставки руды в Китай за неделю упали на 9%
27.12.19 14:20
печать
За период с 15 по 21 декабря в крупные порты Китая прибыло 96 судов с 14,74 млн т. железной руды, по оценкам китайского информационно-аналитического агентства Shanghai Metals Market Information & Technology Co., Ltd.
Это на 1,52 млн т. меньше, чем за предыдущую неделю. За отчетный период отгрузка железной руды из Австралии увеличилась на 230 тыс. т., до 14,68 млн т., тогда как из Бразилии сократилась на 310 тыс. т., до 5,84 млн т.
Напомним, запасы железной руды в 35 крупнейших портах Китая по данным на 6 декабря снизились на 670 тыс. т. относительно предыдущей недели, до 113,5 млн т, по данным Главного таможенного управления КНР.
Как сообщалось ранее, с 24 по 30 ноября 2019 г. в крупные порты Китая прибыло 110 судов с 16,08 млн т железной руды, по данным агентства Shanghai Metals Market Information&Technology Co.
Материалы по теме
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
26.12.19