Криклий заверил, что законопроект об НКРТ уже на подходе

Кабинет министров Украины на ближайшем заседании намерен согласовать текст законопроекта о создании независимого регулятора - Национальной комиссии регулирования транспорта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью информагентству Интерфакс-Украина. Он напомнил, что НКРТ будет определять тарифную политику во всей транспортной сфере.

"Это будет огромным облегчением для Мининфраструктуры — вывод политической составляющей из транспортной политики", — подчеркнул министр.

По его словам, новый регулятор предусматривается достаточно оперативным и лабильным в принятии своих решений. Это позволит транспортным госкомпаниям намного оперативнее решать вопросы тарифной политики, чем когда это идет через министерство.

Инициатива создания НКРТ неоднократно поднималась с 2006 г. и подобные законопроекты разрабатывались и подавались парламенту в разные годы. В конце 2014 года инициатива о создании НКРТ была закреплена в коалиционном соглашении парламента, наряду с акционированием "Укрзализныци".

Кабинет министров в январе 2016 г. зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий создание Национальной комиссии регулирования транспорта. Однако документ так и не был рассмотрен ВР предыдущего созыва.

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