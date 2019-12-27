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Криклий заверил, что законопроект об НКРТ уже на подходе
27.12.19 13:50
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Кабинет министров Украины на ближайшем заседании намерен согласовать текст законопроекта о создании независимого регулятора - Национальной комиссии регулирования транспорта.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью информагентству Интерфакс-Украина. Он напомнил, что НКРТ будет определять тарифную политику во всей транспортной сфере.
"Это будет огромным облегчением для Мининфраструктуры — вывод политической составляющей из транспортной политики", — подчеркнул министр.
По его словам, новый регулятор предусматривается достаточно оперативным и лабильным в принятии своих решений. Это позволит транспортным госкомпаниям намного оперативнее решать вопросы тарифной политики, чем когда это идет через министерство.
Инициатива создания НКРТ неоднократно поднималась с 2006 г. и подобные законопроекты разрабатывались и подавались парламенту в разные годы. В конце 2014 года инициатива о создании НКРТ была закреплена в коалиционном соглашении парламента, наряду с акционированием "Укрзализныци".
Кабинет министров в январе 2016 г. зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий создание Национальной комиссии регулирования транспорта. Однако документ так и не был рассмотрен ВР предыдущего созыва.
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