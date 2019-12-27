JSW Steel расширяется за счет новых приобретений

Один из крупнейших индийских стальных производителей JSW Steel приобретет Vardhman Industries за 178 млн долл. Об этом говорится в сообщении JSW Steel.

Сделку планируется закрыть к концу декабря 2019 г. Vardhman Industries производит оцинкованные трубы, рулоны, трубы, холоднокатаные стальные листы и другие изделия.

Кроме того, в марте 2020 г. JSW Steel завершит приобретение еще двух компаний, производителя проката с полимерным покрытием Asian Color Coated и Bhushan Power&Steel.

Как сообщалось, JSW Steel сократит капиталовложения в 2019-2020 финансовом году (завершится 31 марта) с 2,2 млрд долл. до 1,55 млрд долл. Ранее JSW Steel сократила план капиталовложений в США на 60%, до 400 млн долл. из-за слабого спроса и замедления роста американской экономики.

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