Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

JSW Steel расширяется за счет новых приобретений

27.12.19 13:12
печать
размер текста:

Один из крупнейших индийских стальных производителей JSW Steel приобретет Vardhman Industries за 178 млн долл. Об этом говорится в сообщении JSW Steel. 

Сделку планируется закрыть к концу декабря 2019 г. Vardhman Industries производит оцинкованные трубы, рулоны, трубы, холоднокатаные стальные листы и другие изделия. 

Кроме того, в марте 2020 г. JSW Steel завершит приобретение еще двух компаний, производителя проката с полимерным покрытием Asian Color Coated и Bhushan Power&Steel. 

Как сообщалось, JSW Steel сократит капиталовложения в 2019-2020 финансовом году (завершится 31 марта) с 2,2 млрд долл. до 1,55 млрд долл. Ранее JSW Steel сократила план капиталовложений в США на 60%, до 400 млн долл. из-за слабого спроса и замедления роста американской экономики. 

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
JSW Steel обвалила октябрьскую выплавку на 13%
19.11.2019
Один из крупнейших индийских стальных производителей JSW Steel Ltd. в октябре снизила стальную выплавку на 13,3%, до 1,25 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.
Квартальная выручка JSW Steel рухнула на 25%
31.10.2019
Один из крупнейших индийских производителей JSW Steel в III кв. сократила выплавку стали на 8% по сравнению с тем же периодом 2018 г., до 3,84 млн т, по данным компании.
JSW Steel на треть сократит инвестиции
28.10.2019
Индийская металлургическая корпорация JSW Steel сократит капиталовложения в 2019-2020 финансовом году (завершится 31 марта) с 2,2 млрд долл. до 1,55 млрд долл.
JSW Steel начала поставки рельсов в Португалию и Испанию
27.09.2019
JSW Steel Italy начала экспорта стальных рельсов в Португалию и Испанию. Об этом говорится в сообщении индийской компании JSW Steel.
JSW Steel сократит инвестиции в США
20.09.2019
Один из крупнейших индийских стальных производителей JSW Steel сократила план капиталовложений в США на 60%, до 400 млн долл. из-за слабого спроса и замедления роста американской экономики.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:50
Криклий заверил, что законопроект об НКРТ уже на подходе
12:58
Украина сократила производство электроэнергии
12:38
Китай инвестирует 390 млрд долл в инфраструктуру
12:23
Во Вьетнаме построят прокатный завод
11:52
Китайцы развивают выпуск проката из нержавейки в Юннани
11:19
Гончарук поручил закрыть нелегальные заправки
10:50
Глава ФГИУ рассказал о проблемах с приватизацией Центрэнерго
10:07
Украина и РФ договорились отозвать газовые иски с 1 января
09:56
В правительстве подсчитали ущерб от последних санкций РФ
09:44
НБУ за день купил на межбанке 700 млн долл.
09:29
В ноябре Китай увеличил экспорт нержавейки
08:51
США требуют, чтобы Мотор Сич не досталась китайцам
08:04
Медь на LME подорожала до максимума за 8 месяцев
26.12.19
18:57
У Жеваго обвинили НБУ в нежелании продать залоги по рыночной цене
17:56
Стальная выплавка в США вернулась к росту
17:17
У Гончарука собрались запретить в Украине секонд-хенд
16:55
Nippon Steel прекращает производство в Китае
16:17
Госдолг Украины вырос до двух годовых бюджетов
15:56
За январь-ноябрь госбюджет недобрал 35 млрд грн. доходов
15:47
Chalco наращивает выпуск проката
24.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!