Украина сократила производство электроэнергии Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-ноябре 2019 года сократилось на 2,6% (на 3 млрд 735,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 139,744 млрд кВт-ч. Об этом сообщили Интерфакс-Украина в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.



По данным ведомства, атомные электростанции (АЭС) за этот период снизили выработку электроэнергии на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 74 млрд 682,8 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 35 млрд 210,8 млн кВт-ч (+6,9% к январю-ноябрю 2018 года), Южно-Украинской — 15 млрд 645,3 млн кВт-ч (-2,6%), Ривненской — 17 млрд 11,8 млн кВт-ч (+9,9%), Хмельницкой — 6 млрд 814,9 млн кВт-ч (-42,5%).



Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 1,7% — до 51 млрд 107,1 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство 2% — до 41 млрд 739,4 млн кВт-ч, ТЭЦ и КУ — на 0,3%, до 9 млрд 367,7 млн кВт-ч.



Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-ноябре 2019 года сократили производство на 36,3% — до 7 млрд 228,7 млн кВт-ч, тогда как блок-станции увеличили на 18% — до 1 млрд 622,9 млн кВт-ч.



Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло в 2,1 раза — до 5 млрд 102,5 млн кВт-ч.



Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,4% (в январе-ноябре 2018 года — 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ — 36,6% (36,2%), ГЭС и ГАЭС — 5,2% (7,9%), блок-станций — 1,2% (1%), альтернативных источников — 3,7% (1,7%).



Производство электроэнергии в ОЭС Украины в ноябре 2019 года снизилось на 10,4% (на 1 млрд 507,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года — до 13,037 млрд кВт-ч.



Кроме того, отпуск тепловой энергии за 11 месяцев 2019 года сократился на 5,9% (на 1 млн 111,5 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17 млн 639,9 тыс. Гкал.



Как сообщалось, производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2018 году возросло на 2,5% (на 3 млрд 936,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом — до 159 млрд 350,9 млн кВт-ч. В том числе АЭС выработали 84 млрд 398,2 млн кВт-ч (-1,4%), ГК ТЭС — 47 млрд 791,5 млн кВт-ч (+6,3%), ТЭЦ и КУ — 11 млрд 16,2 млн кВт-ч (+1,2%), ГЭС и ГАЭС — 12 млрд 8,4 млн кВт-ч (+13,6%), блок-станции — 1 млрд 503,6 млн кВт-ч (-1,9%), “зеленые”(ВЭС, СЭС, биомасса) — 2,633 млрд кВт-ч (+38,8%).



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