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Китайцы развивают выпуск проката из нержавейки в Юннани

27.12.19 11:52
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Компания Qujing Shizong Valedi Metal Materials ввела в эксплуатацию стан горячей прокатки на заводе в индустриальном парке Shizong Datong в китайской провинции Юньнань. 

Реверсивный стан предназначен для прокатки 1,4 млн т. нержавеющих слябов в год, его продукция будет использоваться для производства холоднокатаного нержавеющего проката. 

Стоимость проекта составила 107 млн долл. Это первый стан Стеккеля, полностью спроектированный и изготовленный китайскими компаниями. На нем установлены современные системы автоматического контроля толщины и ширины листа, термообработки и т. д. 

Qujing Shizong Valedi планирует выпускать на новом стане продукцию широкого сортамента. Толщина горячекатаной нержавеющей полосы может составлять от 1,5 до 12 мм, а ширина рулона — от 800 до 1550 мм. 

МинПром

 

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