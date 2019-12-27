Китайцы развивают выпуск проката из нержавейки в Юннани

Компания Qujing Shizong Valedi Metal Materials ввела в эксплуатацию стан горячей прокатки на заводе в индустриальном парке Shizong Datong в китайской провинции Юньнань.

Реверсивный стан предназначен для прокатки 1,4 млн т. нержавеющих слябов в год, его продукция будет использоваться для производства холоднокатаного нержавеющего проката.

Стоимость проекта составила 107 млн долл. Это первый стан Стеккеля, полностью спроектированный и изготовленный китайскими компаниями. На нем установлены современные системы автоматического контроля толщины и ширины листа, термообработки и т. д.

Qujing Shizong Valedi планирует выпускать на новом стане продукцию широкого сортамента. Толщина горячекатаной нержавеющей полосы может составлять от 1,5 до 12 мм, а ширина рулона — от 800 до 1550 мм.

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