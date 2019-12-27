Глава ФГИУ рассказал о проблемах с приватизацией Центрэнерго

Продажа госкомпании ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. маловероятна – несмотря на то, что она включена в перечень объектов большой приватизации на следующий год.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в интервью изданию Левый берег.

"У предприятия есть своя история. Сейчас там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 г.", – сказал он.

Председатель Фонда заверил, что не получал никаких указаний от главы Офиса президента Андрея Богдана относительно приватизации "Центрэнерго".

"Есть общая задача – ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главная задача. И любых разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", – пояснил он.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания "Центрэнерго" – в топ-приоритете на приватизацию и правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

МинПром

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