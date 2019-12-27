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Глава ФГИУ рассказал о проблемах с приватизацией Центрэнерго

27.12.19 10:50
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Продажа госкомпании ПАО "Центрэнерго" в 2020 г. маловероятна – несмотря на то, что она включена в перечень объектов большой приватизации на следующий год.  

Об этом заявил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в интервью изданию Левый берег. 

"У предприятия есть своя история. Сейчас там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 г.", – сказал он. 

Председатель Фонда заверил, что не получал никаких указаний от главы Офиса президента Андрея Богдана относительно приватизации "Центрэнерго". 

"Есть общая задача – ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главная задача. И любых разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", – пояснил он. 

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания "Центрэнерго" – в топ-приоритете на приватизацию и правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок. 

МинПром

 

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