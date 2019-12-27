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Украина и РФ договорились отозвать газовые иски с 1 января

27.12.19 10:07
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Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам. Об этом заявил сегодня глава российского Минэнерго Александр Новак, передают РИА Новости.

26 декабря представители НАК "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома" встретились в Вене, чтобы согласовать условия нового контракта на транзит газа. Ожидается, что будет в ближайшие даты будет согласовано пятилетнее соглашение на транзит российского газа по украинской газотранспортной системой.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, завершить согласование договоров планируют 27 декабря, но при необходимости продолжат работу на выходных.

А.Новак в комментарии российским СМИ заявил, что соглашение должно быть подписано в выходные.

Напомним, газовые договоренности между Украиной и РФ предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м – в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

МинПром

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