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В правительстве подсчитали ущерб от последних санкций РФ

27.12.19 09:56
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После введения санкций РФ по ряду украинских промышленных товаров Украина недополучит на рынке 31,2 млн долл., и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ. Такие данные содержит аналитическая записка к заседанию правительства, которая попала в распоряжение ЭП.

Также правительство РФ запретило собственным производителям экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно 21,4 млн долл. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.

В число запрещенных к ввозу в РФ товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.

В денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) – 16,1 млн долл., и рынок котлов для центрального отопления – 8,7 млн долл.

Санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на отечественных производителях, т.к по данным Госстата за 9 месяцев 2019 года такой экспорт не осуществлялся.

МинПром

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