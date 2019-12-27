В правительстве подсчитали ущерб от последних санкций РФ После введения санкций РФ по ряду украинских промышленных товаров Украина недополучит на рынке 31,2 млн долл., и потеряет 1,3% текущего экспорта в РФ. Такие данные содержит аналитическая записка к заседанию правительства, которая попала в распоряжение ЭП.



Также правительство РФ запретило собственным производителям экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации (макулатуру и отходы), что составляет 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину и эквивалентно 21,4 млн долл. Украина получала почти половину этих товаров из РФ.



В число запрещенных к ввозу в РФ товаров вошли: грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, части насосов.



В денежном эквиваленте наибольшие потери от санкций почувствует украинский рынок промышленных медицинских товаров (изделия из пластмассы и резины) – 16,1 млн долл., и рынок котлов для центрального отопления – 8,7 млн долл.



Санкции РФ о запрете ввоза кукурузного крахмала, глюкозы и фруктозы не скажутся на отечественных производителях, т.к по данным Госстата за 9 месяцев 2019 года такой экспорт не осуществлялся.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



