НБУ за день купил на межбанке 700 млн долл. 26 декабря Нацбанк выкупил с межбанковского валютного рынка 700 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.



Указывается, что 230 млн долл. Нацбанк выкупил, проведя аукцион. Еще 470 млн долл. – с помощью традиционных интервенций, то есть участия на межбанковском рынке.



"Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", – подчеркнули в регуляторе.



Наиболее вероятным объяснением рекордной покупки валют является продажа валюты "Нафтогазом".



"Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млпд долл США, что также является рекордным значением с 2007 года. Предложение валюты существенно превышает спрос вследствии устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров", – говорится в сообщении



МинПром

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