Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

НБУ за день купил на межбанке 700 млн долл.

27.12.19 09:44
печать
размер текста:

26 декабря Нацбанк выкупил с межбанковского валютного рынка 700 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Указывается, что 230 млн долл. Нацбанк выкупил, проведя аукцион. Еще 470 млн долл. – с помощью традиционных интервенций, то есть участия на межбанковском рынке.

"Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", – подчеркнули в регуляторе.

Наиболее вероятным объяснением рекордной покупки валют является продажа валюты "Нафтогазом".

"Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млпд долл США, что также является рекордным значением с 2007 года. Предложение валюты существенно превышает спрос вследствии устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечения внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров", – говорится в сообщении

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:19
Гончарук поручил закрыть нелегальные заправки
10:50
Глава ФГИУ рассказал о проблемах с приватизацией Центрэнерго
10:07
Украина и РФ договорились отозвать газовые иски с 1 января
09:56
В правительстве подсчитали ущерб от последних санкций РФ
09:29
В ноябре Китай увеличил экспорт нержавейки
08:51
США требуют, чтобы Мотор Сич не досталась китайцам
08:04
Медь на LME подорожала до максимума за 8 месяцев
26.12.19
18:57
У Жеваго обвинили НБУ в нежелании продать залоги по рыночной цене
17:56
Стальная выплавка в США вернулась к росту
17:17
У Гончарука собрались запретить в Украине секонд-хенд
16:55
Nippon Steel прекращает производство в Китае
16:17
Госдолг Украины вырос до двух годовых бюджетов
15:56
За январь-ноябрь госбюджет недобрал 35 млрд грн. доходов
15:47
Chalco наращивает выпуск проката
15:07
Нацбанк выкупил на рынке 230 млн долл.
14:52
Гончарук объяснил, как будут назначаться субсидии ЖКХ
14:39
Малайзия ввела антидемпинг на х/к прокат из трех стран
13:49
US Steel ждет падения квартальной прибыли
13:14
Нацбанк начал принудительное взыскание с Жеваго 1,5 млрд грн.
12:39
Крупные сети в очередной раз снизили цены на бензин
24.12.19
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!