США требуют, чтобы Мотор Сич не досталась китайцам Соединенные Штаты надеются, что украинская компания "Мотор Сич" не будет продана Китаю. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор во время общения с журналистами в Киеве.



"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся дью дилидженс (проверка объекта инвестирования, — ред.), визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", — сказал У.Тейлор.



Дипломат также подтвердил, что продажа компании еще не закрыта и "есть неплохой шанс пересмотреть".



Среди прочего У.Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние ожидаемой компании-покупателя из Китая, поскольку поступали новости о проблемах связанных с покупателем других китайских компаний.



Отметим, что 13 декабря президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.



Как сообщалось, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group покупают более 50% акций компании "Мотор Сич". В случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку инвесторы обязались предоставить авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 млн долл.



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