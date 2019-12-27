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Медь на LME подорожала до максимума за 8 месяцев

27.12.19 08:04 , МеталлСервис
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Медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла в цене самого высокого уровня за почти 8 месяцев.

В начале пятничных торгов, открывшихся после двухдневного рождественского перерыва, цена меди для 3-месячных контрактов выросла на 0,7% до 6 256 долл. за тонну, что стало самым высоким показателем с 7 мая, и составляла на 0124 GMT 6253 долл. за тонну, сообщает Reuters.

Рост произошел вслед за Шанхайской фьючерсной биржей, где самые продаваемые февральские контракты выросли в среду на 0,5%, а в четверг прибавили еще 0,2%. В пятницу прирост составил 0,1%, увеличив цену меди до 49 670 юаней (7 103 долл.) за тонну.

Большая часть других цветных металлов на LME снизилась в цене. Никель подешевел на 0,6%, свинец потерял 0,4%, алюминий – 0,2%. Цинк прибавил 0,2%, до 2279,5 долл. за тонну.

МинПром


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