Медь на LME подорожала до максимума за 8 месяцев Медь на Лондонской бирже металлов (LME) достигла в цене самого высокого уровня за почти 8 месяцев.



В начале пятничных торгов, открывшихся после двухдневного рождественского перерыва, цена меди для 3-месячных контрактов выросла на 0,7% до 6 256 долл. за тонну, что стало самым высоким показателем с 7 мая, и составляла на 0124 GMT 6253 долл. за тонну, сообщает Reuters.



Рост произошел вслед за Шанхайской фьючерсной биржей, где самые продаваемые февральские контракты выросли в среду на 0,5%, а в четверг прибавили еще 0,2%. В пятницу прирост составил 0,1%, увеличив цену меди до 49 670 юаней (7 103 долл.) за тонну.



Большая часть других цветных металлов на LME снизилась в цене. Никель подешевел на 0,6%, свинец потерял 0,4%, алюминий – 0,2%. Цинк прибавил 0,2%, до 2279,5 долл. за тонну.



МинПром





... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



