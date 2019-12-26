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У Жеваго обвинили НБУ в нежелании продать залоги по рыночной цене

26.12.19 18:57
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Нежелание НБУ реализовать залоги банка "Финансы и кредит" по справедливой рыночной цене говорит о предвзятости уполномоченных органов к экс-власти к бывшему владельцу финучреждения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Константина Жеваго.

В заявлении подчеркивается, что кредиты рефинансирования выдавались Нацбанком не только под личные обязательства владельцев, в том числе К.Жеваго, а в первую очередь под твердые залоги. Обвинения со стороны НБУ в пресс-службе К.Жеваго называют популистскими и не соответствующими действительности.

"Мы хотели бы, чтобы НБУ честно и прозрачно проинформировал общество, что сумма кредитов рефинансирования 1 млрд. 450 млн гривен без процентов, 1 млрд. 500 млн гривен с процентами была выдана под твердые залоги и дополнительную личную гарантию господина Жеваго. Все эти средства под наблюдением куратора НБУ были выданы вкладчикам банка «Финансы и Крелит» в сумме до 200 тыс. гривен. Предоставление персональных гарантий лишний раз подтверждает, что господин Жеваго до последнего пытался спасти банк от введения временной администрации и последующей ликвидации. К сожалению, непрофессионализм тогдашнего руководства НБУ привел к выводу с рынка не только банка "Финансы и Кредит", но и ряда других крупнейших банков Украины, которые могли быть поддержаны регулятором в соответствии с законодательством Украины и могли избежать ликвидации, когда вкладчики, кредиторы, государство и акционеры банков не потерпели бы убытки. Такие непрофессиональные действия привели к существенному ухудшению ситуации в банковском секторе в 2015-2017 гг. и значительному торможению развития экономики Украины в те годы в целом", - отметил юридический консультант К.Жеваго.

Пресс-служба также призывает СМИ предоставлять правдивую и объективную информацию относительно решений Шевченковского районного суда г. Киева от 1 октября 2019 о принудительном взыскании 1,5 млрд. гривен в пользу НБУ.

"Да, действительно, апелляционная жалоба была возвращена без рассмотрения по существу, поскольку, по мнению апелляционной инстанции, сумма судебного сбора должна быть больше. Мы не согласны с этим решением, оно обжаловано нами в Верховном Суде, и мы считаем, что имеем законное право на справедливое рассмотрение дела по существу", - отметил юридический консультант К.Жеваго.

Как сообщалось, ранее сегодня НБУ заявил о том, что 26 декабря получил исполнительные листы и обратился в Государственную исполнительную службу для реализации решения Шевченковского районного суда от 1 октября 2019 года о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн. в пользу Нацбанка.

МинПром

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