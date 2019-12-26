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Стальная выплавка в США вернулась к росту

26.12.19 17:56
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Металлургические предприятия США за неделю, закончившуюся 21 декабря 2019 г., нарастили производство сырой стали на 0,3% по сравнению с той же неделей 2018 г., до 1,866 млн т.     

По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 1,2%, по данным American Iron&Steel Institute. Коэффициент загрузки сталеплавильных мощностей на отчетной неделе составил 80,7% против 79,7% на предыдущей неделе и 79,4% на той же неделе 2018 г.    

Стальная выплавка в северо-восточных штатах составила 207 тыс. т, в регионе Великих озер – 681 тыс. т, на Среднем Западе – 194 тыс. т, в южных штатах – 695 тыс. т и в западных штатах – 89 тыс. т.     

С 1 января 2019 г. по 21 декабря производство сырой стали в США выросло на 1,8% к аналогичному периоду 2018 г., до 94,45 млн т, коэффициент загрузки мощностей повысился до 80,1% против 78,2% годом ранее.  

МинПром

 

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