|
Стальная выплавка в США вернулась к росту
26.12.19 17:56
печать
Металлургические предприятия США за неделю, закончившуюся 21 декабря 2019 г., нарастили производство сырой стали на 0,3% по сравнению с той же неделей 2018 г., до 1,866 млн т.
По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 1,2%, по данным American Iron&Steel Institute. Коэффициент загрузки сталеплавильных мощностей на отчетной неделе составил 80,7% против 79,7% на предыдущей неделе и 79,4% на той же неделе 2018 г.
Стальная выплавка в северо-восточных штатах составила 207 тыс. т, в регионе Великих озер – 681 тыс. т, на Среднем Западе – 194 тыс. т, в южных штатах – 695 тыс. т и в западных штатах – 89 тыс. т.
С 1 января 2019 г. по 21 декабря производство сырой стали в США выросло на 1,8% к аналогичному периоду 2018 г., до 94,45 млн т, коэффициент загрузки мощностей повысился до 80,1% против 78,2% годом ранее.
Материалы по теме
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
24.12.19