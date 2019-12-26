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У Гончарука собрались запретить в Украине секонд-хенд

26.12.19 17:17
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Министерство социальной политики Украины разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие запрет ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи. 

Об этом сообщил заместитель министра Олег Коваль. "Мы достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", — заявил он. 

По словам О.Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.  

Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозу для жизни силовиков. 

О.Коваль пояснил, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и его на бесплатной основе отдают в ГСЧС Украины. 

МинПром

 

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