У Гончарука собрались запретить в Украине секонд-хенд

Министерство социальной политики Украины разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие запрет ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра Олег Коваль. "Мы достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", — заявил он.

По словам О.Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозу для жизни силовиков.

О.Коваль пояснил, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и его на бесплатной основе отдают в ГСЧС Украины.

МинПром

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