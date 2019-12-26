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Nippon Steel прекращает производство в Китае

26.12.19 16:55
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Крупнейший японский стальной производитель Nippon Steel планирует прекратить производство специальной стали для автозапчастей в китайской провинции Чжэцзян.  

Это является частью усилий по укреплению основного бизнеса за счет прекращения убыточных операций, говорится в сообщении Nippon Steel. 

Рассматриваемый проблемный завод эксплуатируется компанией Zhejiang Nisshin Worthington Precision Specialty Steel – совместным предприятием, созданным в 2014 г. с Marubeni-Itochu Steel и американским производителем стали Worthington Industries.  

Nippon Steel Nisshin, дочерняя компания Nippon Steel, владеет 55% акций в этом предприятии. Nippon Steel рассматривает варианты, включая закрытие объекта, и может вступить в переговоры с местными властями по этому поводу до конца года. 

Завод, который производит сверхпрочную сталь для деталей привода, имеет годовой объем 120 тыс. т, на нем работают около 130 чел. 

МинПром

 

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