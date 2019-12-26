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Госдолг Украины вырос до двух годовых бюджетов
26.12.19 16:17
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Государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре уменьшился на 2,67%, до 1,99 трлн грн., по данным Министерства финансов. Показатель в валютном эквиваленте вырос на 1,2%, до 82,83 млрд долл.
В целом с начала 2019 г. государственный и гарантированный государством долг в гривне уменьшился на 8,19%, а в валютном эквиваленте вырос на 5,75%.
Колебания суммы госдолга вызвано, в том числе укреплением курса гривны, отмечают в Минфине. В ноябре расходы госбюджета на погашение госдолга составили 19,8 млрд грн., на выплаты процентов пошло 16,8 млрд грн.
Как сообщалось ранее, объем вложений зарубежных банков и инвестфондов в облигации внутреннего государственного займа Украины на прошлой неделе вырос на 5,4 млрд грн., или на 5%, до 115,5 млрд грн.
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