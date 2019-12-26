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Chalco наращивает выпуск проката
26.12.19 15:47
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Предприятие китайской Aluminum Corporation of China (Chalco) в начале декабря запустило производственную линию по выпуску сортового проката из алюминиевого сплава в провинции Гуйчжоу.
Производственная мощность новой линии составляет 20 тыс. т в год. В настоящее время линия будет производить 2 тыс. т круглого проката и стандартного прутка в месяц марок A4, A6 и A8.
Продажи продукции будут осуществляться в основном на восточный, южный и юго-западный рынки Китая. Сырье для производства поставляет Guizhou Huaren New Materials с производительностью 348 тыс. т в год. Предприятие также находится под контролем Chalco.
Как сообщалось ранее, один из крупнейших мировых производителей алюминия Chalco в I кв. снизила выплавку на 6,9% в годовом выражении, до 950 тыс. т Chalco в конце марта — начале апреля планировала ввод в эксплуатацию новых мощностей на заводе Shanxi Chinalco Huarun в провинции Шаньси.
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