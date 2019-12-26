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Гончарук объяснил, как будут назначаться субсидии ЖКХ

26.12.19 14:52
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Кабинет министров Украины не будет вносить изменения в прядок предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24". 

"Те, кому назначена субсидия - на протяжении этого (отопительного) сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию... Тем, кому назначена субсидия, — они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", — сказал он. 

Ранее А.Гончарук сообщил, что его правительство приняло ряд решений, позволяющих уменьшить суммы в платежках ЖКХ для украинских домохозяйств. 

Согласно результатам соцопросов, около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ более 50% доходов семьи. Год назад таких было всего 6%. Об увеличении платежей за ЖКХ сообщили 45% опрошенных. 

МинПром

 

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