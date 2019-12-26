Малайзия ввела антидемпинг на х/к прокат из трех стран

Министерство международной торговли Малайзии сообщило о введении на пятилетний срок антидемпинговых пошлин на холоднокатаный прокат шириной более 1300 мм из Вьетнама, Китая, Южной Кореи и Японии.
Инициатором расследования выступила малайзийская компания Mycron Steel, обвинившая конкурентов из четырех стран в том, что они продают данную продукцию в Малайзии дешевле, чем на своих внутренних рынках.
Наименьшая ставка (3,84%) будет действовать для корейских компаний. Причем крупнейший производитель из этой страны, корпорация Posco, по итогам расследования освобождается от антидемпинговых пошлин.
Для компании Posco Vietnam Co ставка составит 7,7%, тогда как для остальных производителей из этой страны ее размер установлен на уровне 20,13%. В Китае более низкие тарифы в интервале 4,76-8,74% установлены для компаний Maanshan Iron and Steel, Angang Steel и Shougang Jingtang United Iron & Steel, тогда как остальные будут платить 26,38%.
Наконец, для всех японских производителей холоднокатаного проката вводится единая антидемпинговая полшина в размере 26,39%.