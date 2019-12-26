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US Steel ждет падения квартальной прибыли

26.12.19 13:49
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Один из крупнейших в США стальных производителей US Steel анонсировала убытки в IV кв. уходящего года и подтвердила объявленные ранее сокращения рабочих мест. 

"Ожидаемые результаты IV кв. подтверждают необходимость изменений, чтобы сделать бизнес более устойчивым к факторам, находящимся вне нашего контроля. Несмотря на то, что принимаемые решения являются сложными, мы считаем, что они позволяют нам повышать прибыль для акционеров, поскольку мы движемся к нашему будущему быстрее с более эффективным капиталом", - говорится в заявлении компании. 

US Steel сообщила о прогнозируемом чистом убытке 25 млн долл. в связи со слабыми результатами европейских подразделений и сегмента труб.  

Компания оценивает скорректированную EBITDA за весь год в размере 682 млн долл., исключая приблизительно 285 млн долл. предполагаемых расходов на реструктуризацию и прочие расходы и приблизительно 47 млн долл. из-за предполагаемых последствий пожара 24 декабря 2018 г. на коксохимическом заводе в Клэртоне. 

Акции US Steel в США упали почти на 11% в прошлую пятницу, до 11,92 долл. за акцию - после отчета о доходах и новостей об увольнениях в Мичигане.  

Компания также подтвердила, что планирует сократить рабочие места на заводе Great Lakes Works в штате Мичиган, назвав причиной изменения рыночной ситуации и убытки компании. 

МинПром 

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