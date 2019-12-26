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Крупный сети в очередной раз снизили цены на бензин

26.12.19 12:39
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Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 коп./л. Об этом изданию enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Также 26 декабря на 90 коп./л все виды топлива подешевели на станциях Glusco. В пределах 33–65 коп./л цены снизили KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, "Автотранс". В сети «Параллель» бензины подешевели на 70 коп./л, ДТ — на 80 коп./л.

Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с Президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря. Напомним, на следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

По данным "А-95", с начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и ДТ на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo — на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы "Приват" в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.

Как сообщалось, на встрече 23 декабря в Офисе Президента рекомендовали операторам отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.

По данным участников встречи, в качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 долл./литр (25,6 грн/литр по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.

МинПром

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