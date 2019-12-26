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Украинцев хотят перевести на трудовые контракты
26.12.19 12:23
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Контракт станет основой трудовых отношений в Украине по новому Трудовому кодексу, который разрабатывает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом заявила заместитель министра Юлия Свириденко в интервью СМИ.
"Мы хотим закрепить, что основой трудовых отношений является трудовой контракт, который обязательно заключается в письменной форме", - сказала она. По словам замминистра, это первую очередь это либерализация трудовых отношений.
"Примерную форму этого контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все работники имели возможность прописать и порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи", — пояснила она.
По словам Ю.Свириденко, в новом Трудовом кодексе Минэкономторг хочет закрепить возможность различных форм трудоустройства — возможность работать дистанционно, частичную занятость.
"То есть, мы даем более гибкую форму реализации трудовых отношений: также будет аутсорсинг, аутстаффинг. Кстати, все эти определения будут в отдельных изменениях закона о занятости зафиксированы, и все смогут ознакомиться", — сказала заместитель министра.
Ю.Свириденко уточнила, что новым Трудовым кодексом Минэкономторг хочет привести трудовые отношения к современным нормам, поскольку до сих пор все регулирует старый КЗоТ, который не соответствует реальности.
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