Nisshin Steel останавливает доменную печь

Компания Nippon Steel Nisshin Co., Ltd. решила приостановить эксплуатацию доменной печи №2 на заводе в Kure из-за снижения рыночного спроса. ДП-2 будет остановлена примерно в середине февраля 2020 г.

После этого Nisshin Steel сосредоточиться на выпуске чугуна на ДП-1 и рассчитывает повысить эффективность производства.

Коэффициент использования обеих доменных печей у Nippon Steel Nisshin стал ниже после пожара на заводе Kure в августе 2019 г.

Nippon Steel Corp. предоставит слябы и горячекатаные рулоны для обеспечения выпуска и поставок проката с Nisshin в Kure после снижения объемов доменного и конвертерного производства.

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