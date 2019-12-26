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Nisshin Steel останавливает доменную печь

26.12.19 11:46
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Компания Nippon Steel Nisshin Co., Ltd. решила приостановить эксплуатацию доменной печи №2 на заводе в Kure из-за снижения рыночного спроса. ДП-2 будет остановлена примерно в середине февраля 2020 г. 

После этого Nisshin Steel сосредоточиться на выпуске чугуна на ДП-1 и рассчитывает повысить эффективность производства. 

Коэффициент использования обеих доменных печей у Nippon Steel Nisshin стал ниже после пожара на заводе Kure в августе 2019 г. 

Nippon Steel Corp. предоставит слябы и горячекатаные рулоны для обеспечения выпуска и поставок проката с Nisshin в Kure после снижения объемов доменного и конвертерного производства. 

МинПром

 

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