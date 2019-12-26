Милованов заявил о системном спаде в украинской промышленности Падение промышленности приобрело системный характер и требует быстрых действий государства. Об этом написал министр экономики Украины Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.



"Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью из первоочередных шагов, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности; также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, УЗ и портов. Уже разработано 13 направлений - векторов действий, которые будут вскоре обнародованы", - сообщил он.



Т.Милованов отметил, что в ноябре 2019 в промышленности падение производства углубилось до 7,5% (г / г) ("минус" 5,0% в октябре 2019), с учетом эффекта календарных дней - на 6,9%.



В ноябре ухудшилась ситуация в добывающей промышленности, машиностроении, поставке электроэнергии, газа и пара - виды промышленной деятельности с наибольшим отрицательным вкладом.



"Если раньше падение производства объяснялось действием определенных факторов, таких как нестабильные заказы на внутреннем рынке, остановка части производственных мощностей на отдельных метпредприятиях из-за проведения ремонтов, теплых погодных условий (энергетика), сохранения логистических проблем на железнодорожном транспорте (сложности отгрузки продукции ГМК), неблагоприятной внешней конъюнктуры (металлургия), то сейчас углубления падения, которое продолжается 6-й месяц подряд, охватило уже почти все виды промышленности (положительные результаты продемонстрировали только химическое производство и производство мебели и ремонт и монтаж оборудования). Это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, которая сочетается с негативным влиянием укрепления гривны на конкурентоспособность отечественных производителей", - резюмировал министр.



МинПром



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