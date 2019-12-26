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Китайцы начинают строить новый метзавод
26.12.19 10:27
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Китайская группа Shangtai Industrial из провинции Внутренняя Монголия получила разрешение на строительство завода по производству продукции из специальных сталей.
Проект стоимостью 1,4 млрд долл. будет реализован в рамках общенациональной программы по замене устаревших металлургических мощностей новыми.
Предприятие производительностью 300 тыс. т в год планируется разместить в г.Уланчаб в центральной части провинции, недалеко от границы с провинцией Хэбэй.
На предприятии установят две производственные линии. На одной будет выпускаться нержавеющий листовой горяче- и холоднокатаный прокат в объеме 180 тыс. т в год, на другой — 80 тыс. т бесшовных нержавеющих труб.
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