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Китайцы начинают строить новый метзавод

26.12.19 10:27
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Китайская группа Shangtai Industrial из провинции Внутренняя Монголия получила разрешение на строительство завода по производству продукции из специальных сталей. 

Проект стоимостью 1,4 млрд долл. будет реализован в рамках общенациональной программы по замене устаревших металлургических мощностей новыми. 

Предприятие производительностью 300 тыс. т в год планируется разместить в г.Уланчаб в центральной части провинции, недалеко от границы с провинцией Хэбэй.  

На предприятии установят две производственные линии. На одной будет выпускаться нержавеющий листовой горяче- и холоднокатаный прокат в объеме 180 тыс. т в год, на другой — 80 тыс. т бесшовных нержавеющих труб. 

МинПром

 

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