Китайцы начинают строить новый метзавод

Китайская группа Shangtai Industrial из провинции Внутренняя Монголия получила разрешение на строительство завода по производству продукции из специальных сталей.

Проект стоимостью 1,4 млрд долл. будет реализован в рамках общенациональной программы по замене устаревших металлургических мощностей новыми.

Предприятие производительностью 300 тыс. т в год планируется разместить в г.Уланчаб в центральной части провинции, недалеко от границы с провинцией Хэбэй.

На предприятии установят две производственные линии. На одной будет выпускаться нержавеющий листовой горяче- и холоднокатаный прокат в объеме 180 тыс. т в год, на другой — 80 тыс. т бесшовных нержавеющих труб.

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