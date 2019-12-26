Шведский производитель спецсталей покупает два завода в Северной Америке Шведская группа Sandvik, специализирующаяся на поставках высококачественной продукции из специальных сталей и сплавов, приобрела две небольшие частные компании в США и Мексике.



Одним из них стал производитель сварных и бесшовных прецизионных труб малых размеров (от 0,5 до 2,5 дюйма внешнего диаметра) из нержавеющей стали и специальных сплавов на основе никеля Summerill Tube Corporation из американского штата Пенсильвания. Его продукция используется в таких отраслях как авиастроение, двигателестроение и нефтехимия.



В Мексике Sandvik заключила соглашение по покупке подразделения по изготовлению режущих инструментов у компании QCT, поставляющей различную продукцию для машиностроения.



Обе сделки планируется закрыть в первой половине 2020 г. Как заявляет Sandvik, данные приобретения позволят компании усилить свои позиции на американском рынке высокотехнологичной металлопродукции.



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