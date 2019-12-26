ArcelorMittal продает половину своего подразделения морских перевозок

Транснациональная корпорация ArcelorMittal подписала соглашение о продаже за 530 млн долл. 50% акций своего подразделения морских перевозок Global Chartering Ltd (GCL) компании DryLog, которая входит в состав греческой судоходной группы Ceres.
В соответствии с соглашением, на базе GCL, которая управляет 28 морскими судами, из них 25 арендованными и 3 собственными, будет создано совместное предприятие. Как заявляет ArcelorMittal, это позволит компании оптимизировать свои транспортные решения и превратить подразделение в значимого игрока в мировой отрасли морских перевозок.
Все средства, полученные от продажи пакета, будут направлены на снижение задолженности ArcelorMittal, объем которой по состоянию на 1 октября 2019 г. достигал 10,7 млрд долл.
Продажа части GCL представляет собой первый шаг программы ArcelorMittal по продаже непрофильных активов. До середины 2021 г. корпорация планирует выручить за них около 2 млрд долл., что должно помочь в уменьшении долговой нагрузки до 7 млрд долл.