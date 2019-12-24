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Оржель объяснил отказ от исков к Газпрому на 12 млрд долл.

24.12.19 17:22
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Украина решила отказаться от арбитражного разбирательство с Россией на 12,2 млрд долл., чтобы заключить новое соглашение по газу, поскольку выигрыш дела был только потенциальным и через 3-5 лет. Решение властей пойти на такие уступки в колонке для ЭП объяснил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, – более 3 млрд долл. арбитража + ориентировочно 3 млрд долл. за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долл., из них 3 – живыми деньгами – уже до нового года. И это – без кабальных условий по приобретению российского газа. Что такое 12,2 млрд долл., о которых говорится в протоколе? Это – потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду", – объясняет А.Оржель.

По его словам, Украине трудно было бы отстаивать свою позицию при условии, если бы "Газпром" прокачивал транзитом хотя бы минимальные объемы газа.

"Кроме того, арбитраж – это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 млрд долл. (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой. Было бы это победой для Украины? Нет. Потому что по имеющимся договоренностям мы должны получить больше транзита, чем могли бы выиграть в суде в его отсутствие", – подчеркивает А.Оржель.

Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 млрд долл.

МинПром

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