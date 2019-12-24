Лукашенко пригрозил Путину ограничением нефтяного транзита Если Беларусь и Россия не смогут решить вопрос цены газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".



Среди возможных вариантов он назвал реверсные поставки силами трубопровода "Дружба". Сам А.Лукашенко "этого не хочет", однако Россия "загоняет в решение вопроса таким образом".



"Я привел пример: когда вы начали собачиться с Украиной по транзиту газа, что вы сделали? Построили обход — "Южный" и "Северный поток". Это десятки миллиардов долларов. Так что еще неизвестно, что будет дальше. Но вы плюнули и начали это делать. Я точно так же поступлю, Владимир Владимирович. Я буду искать альтернативу. А ее все равно надо искать. И я это от руководства России не скрываю",— сказал А.Лукашенко.



Президент Беларуси добавил, что в качестве альтернативы Минск может использовать реверс нефти. "Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом",— отметил он. А.Лукашенко напомнил, что в Беларуси три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией. В случае, если все же придется прибегнуть к реверсной схеме, сначала Минск заберет одну трубу и будет реверсом поставлять нефть на НПЗ Северный и Южный, а если все пройдет успешно, то позже заберет и вторую трубу. Таким образом "у России останется одна".



"Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу 2 трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу",— заявил А.Лукашенко.



Напомним, ранее главами России и Беларуси допускалась возможность подписания соглашения об экономической интеграции двух стран 8 декабря — в день 20-летнего юбилея создания Союзного государства. На встрече в Сочи главам государств не удалось утвердить план всех разработанных "дорожных карт". Кроме того, во время встречи в Сочи в центре Минска прошла массовая акция против интеграции с Россией.



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