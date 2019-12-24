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ЕЭК начал расследовать импорт китайских нержавеющих труб

24.12.19 16:01 , Steelland
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Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении китайских сварных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

Под подозрение попали трубы и трубки с толщиной стенки от 0,4 до 6,0 мм и наружным диаметром от 6 до 115 мм.

Жалобу на китайских поставщиков подали российские трубные компании ООО "ТМК-ИНОКС", ООО "Марчегалия РУ" и ООО "Балтинокс", заявившие, что с января по июнь 2019 года на Евразийский рынок поступали нержавеющие трубы из КНР по заниженной цене.

Рассчитанная демпинговая маржа составляет, по данным ЕАЭК, 56,5%.

В сообщении департамента указывается, что объем потребления нержавеющей сварной трубы в ЕАЭС вырос с 2016 по 2018 год на 23,2% в то время как поставки этого товара из Китая увеличились в 1,9 раза. В первой половине 2019 года рост импорта составил 35,8%.

МинПром

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