ЕЭК начал расследовать импорт китайских нержавеющих труб

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении китайских сварных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.
Под подозрение попали трубы и трубки с толщиной стенки от 0,4 до 6,0 мм и наружным диаметром от 6 до 115 мм.
Жалобу на китайских поставщиков подали российские трубные компании ООО "ТМК-ИНОКС", ООО "Марчегалия РУ" и ООО "Балтинокс", заявившие, что с января по июнь 2019 года на Евразийский рынок поступали нержавеющие трубы из КНР по заниженной цене.
Рассчитанная демпинговая маржа составляет, по данным ЕАЭК, 56,5%.
В сообщении департамента указывается, что объем потребления нержавеющей сварной трубы в ЕАЭС вырос с 2016 по 2018 год на 23,2% в то время как поставки этого товара из Китая увеличились в 1,9 раза. В первой половине 2019 года рост импорта составил 35,8%.