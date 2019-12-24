Гупта покупает метзавод в США

Liberty BSG Holdings Inc., дочерняя компания GFG Alliance британского миллиардера Санджива Гупты, покупает закрытый завод Bayou Steel в штате Луизиана на юго-востоке США за 28 млн долл.

Суд в штате Делавэр 21 декабря уведомил о банкротстве Bayou Steel Black Diamond и о выборе Liberty Steel в качестве победителя тендера по продаже предприятия-должника.

Судья по делу о банкротстве Карен Б.Оуэнс заявила на слушаниях 23 декабря, что намерена утвердить все денежные предложения Liberty BSG Holdings Inc. после внесения незначительных изменений в заявку на продажу.

Liberty Steel сообщила, что ее сделка, как ожидается, завершится 31 января. Она планирует модернизировать завод в LaPlace и надеется возобновить его работу во второй половине 2020 г. и выплавку стали - к 2021 г.

Как сообщалось ранее, Bayou Steel в октябре заявила о своей несостоятельности и обратилась в суд Нового Орлеана с просьбой предоставить защиту от кредиторов в связи с банкротством. Компания закрыла свой завод в Делавэре и уволила 400 рабочих.

МинПром

Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня.

Материалы по теме

Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!

Комментарии



...

Новости партнеров

... ...