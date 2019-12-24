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Гупта покупает метзавод в США
24.12.19 15:43
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Liberty BSG Holdings Inc., дочерняя компания GFG Alliance британского миллиардера Санджива Гупты, покупает закрытый завод Bayou Steel в штате Луизиана на юго-востоке США за 28 млн долл.
Суд в штате Делавэр 21 декабря уведомил о банкротстве Bayou Steel Black Diamond и о выборе Liberty Steel в качестве победителя тендера по продаже предприятия-должника.
Судья по делу о банкротстве Карен Б.Оуэнс заявила на слушаниях 23 декабря, что намерена утвердить все денежные предложения Liberty BSG Holdings Inc. после внесения незначительных изменений в заявку на продажу.
Liberty Steel сообщила, что ее сделка, как ожидается, завершится 31 января. Она планирует модернизировать завод в LaPlace и надеется возобновить его работу во второй половине 2020 г. и выплавку стали - к 2021 г.
Как сообщалось ранее, Bayou Steel в октябре заявила о своей несостоятельности и обратилась в суд Нового Орлеана с просьбой предоставить защиту от кредиторов в связи с банкротством. Компания закрыла свой завод в Делавэре и уволила 400 рабочих.
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Как сообщает румынская пресса, Санджив Гупта, глава британской компании Liberty House, которая в октябре подписала соглашение о покупке у ArcelorMittal ряда металлургических предприятий, включая румынский меткомбинат Galati, встретился с представителями правительства страны и обнародовал свои планы в отношении завода.
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