Крупный госбанк массово сокращает свои отделения

Государственный Ощадбанк планирует значительно сократить число своих отделений в 2020 г. Об этом сообщила глава наблюдательного совета Ощадбанка Байба Апин в интервью изданию Финансовый клуб.

"У нас сейчас 2,4 тыс. отделений. По плану должно остаться около 1,8-2 тыс. При этом мы акцентируем на том, что клиентам по всей территории Украины будут доступны все финансовые сервисы", – сказала она.

По словам Б.Апин, Ощадбанк уже начал оптимизацию сети, обновив больше 650 отделений. При этом по старой модели все еще работают около 1,8 тыс филиалов.

"В следующем году нам нужно сделать выбор: переформатировать их под новую бизнес-модель или сократить. И затягивать этот процесс мы не можем, потому что это негативно влияет на эффективность работы банка", - отметила она.

Глава набсовета Ощадбанка уточнила, что специалисты финучреждения также работают над переносом сервисов из отделений в онлайн-режим.

Напомним, за январь-сентябрь 2019 г. общее количество структурных подразделений банков в Украине сократилось с 8509 до 8205. Ощадбанк закрыл 159 отделений, Проминвестбанк - 49, Приватбанк - 47, Универсалбанк - 12 Райффайзен Банк Аваль - 7.

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