Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Нидерландах досрочно закрывают последнюю угольную ТЭС

24.12.19 14:42
печать
размер текста:

В Амстердаме закрылась последняя в Нидерландах тепловая электростанция Хемвег, работающая на угле. 

В последний раз уголь загрузили в огромную печь электростанции в субботу, а в понедельник в первой половине дня станцию ​​официально остановили.  

Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем. 

В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции – не за горами, однако были планы держать станцию ​​в рабочем состоянии до конца 2024 г. Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год. 

Поэтому весной министр по экономическим вопросам и климатической политике Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства. 

Владелец станции, шведская компания Vattenfall, получит 52,5 млн евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделило средства, чтобы помочь работникам найти другую работу. В будущем Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.

МинПром

 

... ...
 
Печать   Отправить другу  
Материалы по теме
Норникель закрывает медный завод Кольской ГМК
20.11.2019
Горно-металлургическая компания "Норильский никель" закроет рафинировочный медный завод в Мончегорске. Об этом говорится в презентации компании, представленной на Дне инвестора в Лондоне.
Nyrstar закрывает проект в Канаде
21.10.2019
Бельгийская компания Nyrstar, один из ведущих производителей рафинированного цинка в мире, в декабре закроет свой цинковый рудник Langlois в Канаде.
Миттал закрывает заводы в ЮАР
27.09.2019
Южноафриканская компания ArcelorMittal South Africa, подразделение горно-металлургического концерна ArcelorMittal, 25 сентября объявила о закрытии своих заводов.
В Китае пригрозили закрывать не вкладывающиеся в норматив по выбросам метзаводы
02.09.2019
Администрация провинции Цзянсу, занимающей второе место в Китае по объемам выплавки стали после Хэбэя, заявило, что потребует остановки любого металлургического предприятия, если оно не будет выполнять сверхжесткие нормативы по снижению выбросов пыли, соединений серы и азота, которые устанавливаются центральным правительством КНР с октября текущего года.
Glencore закрывает крупнейший медно-кобальтовый рудник
12.08.2019
Швейцарская компания Glencore сообщила о намерении прекратить работу рудника Мутанда по добыче меди и кобальта в Демократической Республике Конго в конце 2019 г. Об этом со ссылкой на текст письменного уведомления, разосланного рабочим рудника, сообщило издание Financial Times.


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:19
УЗ выдвинула условия для участников проекта по внедрению частной тяги
14:07
Энергомашспецсталь изготовит оборудование для китайской АЭС
13:57
США требуют от Великобритании отказаться от Huawei
12:58
Метинвест недополучил 1,5 млрд грн. возмещения НДС в декабре
12:44
Codelco отменила контракт на 1 млрд долл.
12:16
SAIL в 1,5 раза нарастит мощность Bhilai Steel
11:40
НБУ подсчитал выплаты по долгам в 2020 году
11:28
Иран увеличил производство железорудного концентрата
11:15
Anglo American решила проблемы в Бразилии
10:29
Экспорт никеля из Индонезии будет ниже ожидаемого
10:14
Годовая выплавка нержавейки в КНР будет расти на 2% в год
09:44
Группа ЧТПЗ запустила новую линию обработки на ПНТЗ
09:20
Милованов готов пересмотреть прогноз для гривны
08:52
В Украине хотят по-новому собирать налоги с граждан
08:15
Зеленский потребовал снизить цены на бензин
23.12.19
18:25
Налоговая закрывает дыры в бюджете, откладывая возмещение НДС предприятиям ГМК
17:56
Фонд госимущества затягивает приватизацию госпредприятий
17:53
Промпроизводство в Украине упало на 7,5%
17:17
NMDC решила вопрос с коксом для комбината в Джаркханде
16:52
Индонезия нарастила ноябрьский экспорт никелевой руды
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!