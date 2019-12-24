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В Нидерландах досрочно закрывают последнюю угольную ТЭС
24.12.19 14:42
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В Амстердаме закрылась последняя в Нидерландах тепловая электростанция Хемвег, работающая на угле.
В последний раз уголь загрузили в огромную печь электростанции в субботу, а в понедельник в первой половине дня станцию официально остановили.
Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.
В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции – не за горами, однако были планы держать станцию в рабочем состоянии до конца 2024 г. Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.
Поэтому весной министр по экономическим вопросам и климатической политике Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.
Владелец станции, шведская компания Vattenfall, получит 52,5 млн евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделило средства, чтобы помочь работникам найти другую работу. В будущем Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.
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