В Нидерландах досрочно закрывают последнюю угольную ТЭС

В Амстердаме закрылась последняя в Нидерландах тепловая электростанция Хемвег, работающая на угле.

В последний раз уголь загрузили в огромную печь электростанции в субботу, а в понедельник в первой половине дня станцию ​​официально остановили.

Амстердамская электростанция производила электроэнергию в течение 25 лет, но теперь закрыта для решения климатических проблем.

В течение определенного периода было понятно, что закрытие станции – не за горами, однако были планы держать станцию ​​в рабочем состоянии до конца 2024 г. Уголь – наиболее загрязняющее ископаемое топливо, а электростанция Хемвег выбрасывала 3,3 мегатонны CO2 в год.

Поэтому весной министр по экономическим вопросам и климатической политике Эрик Вибес изменил мнение: он объявил о закрытии станции, чтобы выполнить решение суда по делу, которое организация по климату Urgenda подала против государства.

Владелец станции, шведская компания Vattenfall, получит 52,5 млн евро в качестве компенсации от правительства. Кроме этой суммы, правительство также выделило средства, чтобы помочь работникам найти другую работу. В будущем Vattenfall собирается сосредоточиться на возобновляемой энергетике.

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