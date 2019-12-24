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УЗ выдвинула условия для участников проекта по внедрению частной тяги

24.12.19 14:19
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"Укрзализныця" требует выполнения ряда условий от участников проекта допуска частной тяги на магистральные линии. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "УЗ" Антон Саболевский.

По его словам, позиция "Укрзализныци" в вопросе о допуске частной тяги на магистральные линии заключается в том, что не нужно каждый раз отдельно выбирать направления под желания заявителей – это должно происходить централизованно. "Для этого мы уже передали список участков, которые наименее грузонапряжены и составляют 15% от общей протяженности путей. Именно на этих малодеятельных линиях предлагаем провести эксперимент по внедрению частной тяги", – отметил А.Саболевский.

Также менеджер АО "УЗ" заявил, что требования к участникам проекта должны сводиться к 4-5 пунктам, три основных из них касаются локомотивов, машинистов и безопасности движения.

"Тяговый подвижной состав должен быть технически исправным, сертифицированным для эксплуатации в Украине и иметь возраст в пределах нормативного срока службы, установленного заводом-изготовителем. Машинисты должны иметь диплом одного из центров подготовки персонала "Укрзализныци" ("школа машинистов") и допуск к работе как на серию локомотива, так и на соответствующий участок. И ключевое требование "Укрзализныци" касается того, что на предприятии-участнике должна быть внедрена система управления безопасностью. Имеется в виду, прежде всего, наличие машиниста-инструктора, который занимается обучением локомотивных бригад и контролирует их деятельность", – написал А.Саболевский.

Как известно, на минувшей неделе Кабмин опубликовал постановление об эксперименте с частной локомотивной тягой. Согласно тексту документа проект с внедрением частной тяги должен быть реализован до 4 декабря 2021 года. Министерству инфраструктуры поручено утвердить временное положение о порядке допуска частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на ж/д путях общего пользования; определить перечень участников экспериментального проекта и участки для эксперимента; подавать ежеквартально Кабмину информацию о состоянии реализации экспериментального проекта.

МинПром

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