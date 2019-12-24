Энергомашспецсталь изготовит оборудование для китайской АЭС ПАО "Энергомашспецсталь" в декабре подписало крупный контракт на производство комплектующих для реакторного оборудования блоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу", которые будут построены в китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Конечный срок поставки оборудования в рамках контракта, стоимость которого не разглашается, – март 2022 года. Договор предусматривает производство и поставку более 3400 тонн деталей для АЭС – десятки крупнотоннажных заготовок корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного насоса, главного циркуляционного трубопровода, коллектора и компенсатора давления.



"Для ЭМСС это уже второй крупный контракт в сфере атомной энергетики Китая, подписанный в 2019 году. В настоящее время в рамках заключенного в июле договора производятся детали для реакторного оборудования седьмого и восьмого энергоблоков АЭС "Тяньвань", – говорится в сообщении.



ЭМСС – крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной) и общего машиностроения. В 2018 году чистый доход предприятия вырос на 58,2% – до 2 млрд 373 млн грн., чистый убыток сократился более чем втрое, до 293,6 млн грн.



МинПром



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